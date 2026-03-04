Alla fine ha vinto Ravenna. Cagliari torna da Roma con un bel po’ di delusione. La città romagnola è Capitale del Mare 2026 e si aggiudica anche un finanziamento da un milione di euro. Il titolo “Capitale italiana del mare” è istituito dal Ministero delle Politiche del mare per promuovere progetti, iniziative e attività dedicate alla valorizzazione e alla piena fruizione della cultura marittima italiana.

Il progetto di Cagliari (in corsa c’era, tra le altre, Genova) prevedeva il riuso di alcuni spazi lungo il frontemare cittadino destinati alla fruizione della cultura del mare e alla promozione dell'area di educazione ambientale sul promontorio di Sant’Elia e nello specchio acqueo circostante.

Era prevista anche l’implementazione e il miglioramento dei servizi per l’informazione e l’accoglienza dei turisti, sia con riferimento alle tradizioni marinare della città che all’offerta di servizi per praticare gli sport velici e gli altri sport sull’acqua.

Niente da fare. Il Comune potrà comunque riprovarci l’anno prossimo.

