L’incontro indetto da La Maddalena Civica, gruppo ideato e fondato dall’imprenditore, Marco Cuccu, per venerdì prossimo 6 marzo, oltre ad avere un dichiarato scopo programmatico servirà anche per comprendere quali sono i suoi componenti e se goda della completa adesione del gruppo consiliare che porta lo stesso nome, costituitosi nell’autunno scorso.

L’incontro di venerdì prossimo propone come titolo "Quale futuro per La Maddalena?", con lo scopo, scrive Cuccu, di «avviare un confronto partecipativo generazionale, con un’attenzione prioritaria ai giovani, per definire insieme le linee guida dello sviluppo territoriale 2026 e oltre. Il focus sarà incentrato su: Istituzione dell'Università del Mare; Sostenibilità ambientale e gestione dei flussi turistici; Valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico militare dismesso».

Dopo l’introduzione con la presentazione degli obiettivi strategici verranno presentate delle relazioni sugli argomenti indicati e successivamente verrà aperta la discussione con tavoli di lavoro su infrastrutture, mobilità e formazione accademica locale.

«L’invito è esteso a tutta la cittadinanza e, in modo particolare, ai ragazzi che rappresentano il futuro dell'arcipelago», scrive Cuccu. L’appuntamento è presso la Sala Bar - Panificio Benatti, alle ore 17:30, a La Maddalena-Moneta.

