Questa mattina, in occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità, è partito ufficialmente a Sennori il progetto “Un miglio intorno alla scuola”.

Un avvio dal forte valore simbolico per un’iniziativa che mette al centro la salute dei più giovani e che vede Sennori primo Comune ad aderire a questo progetto sperimentale, confermando ancora una volta l’attenzione della nostra comunità verso la prevenzione e la promozione di corretti stili di vita. Il progetto è rivolto agli alunni delle classi III e IV dell’Istituto Comprensivo, protagonisti di un percorso che unisce movimento, educazione alimentare e benessere.

Tre volte alla settimana i bambini percorreranno circa un miglio intorno alla scuola, lungo un itinerario concordato con l’Amministrazione comunale: un’attività semplice, inclusiva e della durata di 15–20 minuti, facilmente integrabile nella routine didattica, capace di migliorare attenzione, concentrazione, motivazione ed equilibrio psicofisico.

Particolarmente rilevante è l’aspetto nutrizionale: al rientro dalla camminata, gli alunni consumeranno una merenda sana ed equilibrata, preparata dai genitori seguendo le indicazioni dei professionisti della Asl di Sassari. Un momento educativo fondamentale, che rafforza il legame tra attività fisica e corretta alimentazione, contribuendo concretamente alla prevenzione dell’obesità e di numerose patologie correlate.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la SC di Prevenzione e Promozione della Salute e la SC Igiene dell’Alimentazione e della Nutrizione della Asl di Sassari, il dirigente scolastico e la Polizia Locale.

