Si sono dati da fare per ripulire le spiagge e le aree circostanti, hanno rimosso rami, rifiuti e tutto quello trascinato a riva dall’uragano Harry: grazie alla mobilitazione di cittadini e associazioni, che nelle ultime settimane hanno dato manforte agli operai del Comune, il litorale di Pula sta tornando piano piano alla normalità. L’ultimo appuntamento per rimuovere i rifiuti dall’arenile si è tenuto domenica a Santa Margherita, e ha visto partecipare numerosi cittadini di Pula e Capoterra. Il sindaco Walter Cabasino e l’amministrazione di Pula sono profondamente grati alle tantissime cittadine e cittadini che, singolarmente o con le proprie famiglie o in gruppi organizzati, hanno aiutato a ripulire il litorale gravemente colpito dal ciclone Harry e dall’ondata successiva di maltempo.

«Dopo i primi urgenti interventi svolti ovviamente dagli operai di Lavoras e della Pula Servizi, che hanno messo in sicurezza le aree e rimosso i detriti più ingombranti con i mezzi adeguati forniti dal Comune – dice Cabasino -, decine di persone, mosse esclusivamente dall’attaccamento al territorio e non dalla smania di apparire, hanno svolto un lavoro silenzioso ma importantissimo per la comunità. Non si è trattato di una campagna di sensibilizzazione per l’ambiente, di quelle promosse sui mezzi stampa e social ma di un concreto impegno lontano dai riflettori, svolto con il solo intento di occuparsi del luogo in cui si vive, sotto la regia del Comune che ha rilasciato le autorizzazioni e coordinato gli interventi. Chi ha a cuore il proprio territorio non ama per forza mostrarsi ma pratica il volontariato con il solo scopo di rendere il proprio paese un posto migliore per se stessi e gli altri. A loro va il nostro ringraziamento più sincero».

Ilaria Collu, capogruppo di Siamo Pula, ha partecipato con la collega di minoranza Claudia Casula alla giornata ecologica di Santa Margherita: «Grazie a questo gruppo di cittadini per avere organizzato questa iniziativa, dimostrando di avere a cuore il nostro territorio. Nei giorni scorsi i volontari hanno ripulito anche Agumu. Le mareggiate dei mesi scorsi hanno trasportato a riva di tutto, polistirolo, plastica dura e bottiglie, dimostrandoci come i rifiuti che gettiamo via nell’ambiente non scompaiono, ma ci vengono restituiti dal mare».

