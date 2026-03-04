Al via, ad Asuni, le iscrizioni al corso di panificazione e pizza. Due giorni dedicati alla panificazione e all’arte bianca, tenuti da Giovanni Cauli, Maestro Pizzaiolo, Presidente di Feder Pizzaioli, conosciuto per la “Pisarda”, la storica schiacciata sarda.

Durante il corso si potranno acquisire le competenze in panificazione, pizza e pinsa sarda. Il corso, con data ancora da definire, si terrà nella struttura “Asuni Lab”. Il programma di entrambe le giornate inizierà alle 9.30 e terminerà alle 14.

La prima giornata verterà sulla panificazione e le varie tipologie di prodotto, la seconda sarà dedicata alla pizza, con un approfondimento sulla pizza con i grani sardi, la presentazione della “Pisarda”, la pinza e la preparazione e lavorazione della pizza in teglia. Al termine degustazione finale e un momento di confronto con i partecipanti.

