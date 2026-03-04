Nuova campagna di legalità promossa dalla polizia locale di Sassari. "Fuori dal giro”, questo il nome, si rivolge alle terze e alle quarte di quattordici istituti secondari di secondo grado, per un totale di circa 2mila studenti.

L'obiettivo del progetto è la prevenzione e la sensibilizzazione contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti tra le giovani generazioni, includendo anche il tema dell'abuso di alcol. La polizia locale, grazie ad agenti del Nucleo di Sicurezza urbana, porterà nelle scuole per tutto l'anno dei video per mostrare cosa significa perdere il controllo di sé e i rischi che può comportare, anche ai danni di chi sta vicino, oltre a racconti di testimonianze e dati.

Allo stesso tempo, il gruppo di lavoro sta inviando alle scuole dei questionari anonimi per i giovani, i cui risultati saranno diffusi durante un convegno al termine del percorso. Il progetto prevede incontri formativi e interventi educativi nelle scuole; laboratori tematici su legalità, autodeterminazione e contrasto alle dipendenze; una campagna di comunicazione digitale con il motto “Fuori dal giro”; contenuti multimediali diffusi sui canali istituzionali e social; attività di monitoraggio nelle aree scolastiche più sensibili.

Conclusi gli incontri, i ragazzi e le ragazze potranno scansionare un Qr code grazie al quale accedere a un quiz interattivo, con 12 domande sui temi trattati. Al centro dell’iniziativa sarà il convegno “Va in scena la legalità – Fuori dal giro”, che coinciderà con la seconda edizione del contest della legalità.



© Riproduzione riservata