La caserma di via Nuoro, sede del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari, ha ospitato la visita istituzionale della prefetta Paola Dessì. Ad accoglierla il comandante provinciale, generale di brigata Luigi Grasso.

Nel corso dell’incontro si è tenuto un briefing tecnico illustrato direttamente dal generale Grasso, al quale hanno preso parte tutti gli ufficiali in forza al comando provinciale. Durante la riunione sono state analizzate in dettaglio e in relazione a tutto il territorio provinciale le principali problematiche inerenti alla sicurezza pubblica. L'attenzione si è focalizzata sulle molteplici attività operative, di prevenzione e di prossimità sociale condotte dai reparti, esaminando le dinamiche criminali emergenti e le strategie adottate per garantire risposte sempre più efficaci.

Nel corso dell'incontro, la dottoressa Dessì ha manifestato gratitudine per l'incessante opera che l'Arma assicura a favore di tutte le comunità. Un plauso particolare è stato rivolto alla straordinaria capacità di ascolto garantita dalla presenza capillare delle Stazioni Carabinieri, che con la loro sensibilità rappresentano il volto rassicurante dello Stato sia nell'area metropolitana che nei centri più piccoli e isolati dell'entroterra.

Ha inoltre sottolineato l'eccellente rapporto di collaborazione e di stima reciproca tra le istituzioni, indispensabile per affrontare con equilibrio e fermezza le complesse sfide del territorio.

(Unioneonline)

