Alghero, il presidente della Commissione Bilancio Sartore: «Usiamo l'imposta di soggiorno per i collegamenti aerei invernali»La proposta per richiamare l’attenzione sul tema della destagionalizzazione turistica
Aprire una riflessione sull’utilizzo di una parte dell’imposta di soggiorno per sostenere collegamenti aerei invernali da e per Alghero. È la proposta lanciata dal presidente della Commissione Bilancio del Comune di Alghero, Pietro Sartore, che richiama l’attenzione sul tema della destagionalizzazione turistica.
«La nostra città non può continuare a vivere solo di una stagione turistica estiva forte, lasciando che nei mesi invernali l’economia rallenti drasticamente e l’aeroporto si riduca quasi esclusivamente ai voli in continuità territoriale», dice.
Secondo Sartore una piccola parte del gettito dell’imposta di soggiorno, oggi stimato in circa 3 milioni e mezzo di euro l’anno dopo gli aggiornamenti introdotti nel bilancio 2025-2026, potrebbe essere destinata a incentivare almeno due collegamenti strutturali con importanti città europee durante la stagione invernale.
«Non parlo di cifre sproporzionate, ma di una quota limitata che possa fungere da leva per incentivare le compagnie aeree a garantire collegamenti invernali con mercati europei strategici, come accadeva fino a pochi anni fa con destinazioni quali Londra e Barcellona».