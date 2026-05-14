La Bandiera Blu continua a sventolare sul litorale di Torre Grande. Per il sedicesimo anno consecutivo la marina oristanese ottiene il riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE alle località balneari che si distinguono per qualità delle acque, sostenibilità ambientale, sicurezza e servizi. La conferma è arrivata questa mattina a Roma durante la cerimonia ufficiale di consegna delle Bandiere Blu 2026. A ritirare il vessillo per il Comune di Oristano è stata l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda.

La Bandiera Blu viene assegnata sulla base di 33 criteri internazionali che valutano non solo la qualità delle acque, risultate eccellenti negli ultimi quattro anni, ma anche la gestione sostenibile del territorio, la raccolta differenziata, la depurazione, l’accessibilità delle spiagge, la sicurezza e le attività di educazione ambientale. «Sedici anni consecutivi di Bandiera Blu rappresentano un risultato straordinario che premia il lavoro costante dell’amministrazione comunale, degli uffici, degli operatori e di tutta la comunità», dichiara il sindaco Massimiliano Sanna.

Soddisfatta anche l’assessora Maria Bonaria Zedda: «Ricevere anche quest’anno la Bandiera Blu è motivo di grande orgoglio. Torre Grande continua a distinguersi grazie a un impegno quotidiano e a una programmazione sempre più attenta ai temi ambientali». Quest’anno in Italia sono stati premiati 257 Comuni costieri e 525 spiagge, mentre la Sardegna sale a 17 località riconosciute.

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