ll Comune di San Vero Milis è alla ricerca di personale da assumere per la pulizia del paese. Si occuperà della selezione la Sis.

Per l'ammissione alla selezione sono richiesti diversi requisiti: la cittadinanza italiana, la maggiore età, il diploma di scuola media superiore, l'assenza di carichi penali pendenti e di misure di prevenzione, il possesso di brevetto di guida categoria B e l'idoneità fisica all'incarico. Costituisce titolo preferenziale il possesso di uno o più dei seguenti requisiti: l'età non inferiore a 20 anni e non superiore ad anni 40, la familiarità con le tecnologie informatiche ed essere dotati di pc e accesso a internet, la residenza nel territorio del Comune di San Vero Milis e la conoscenza di una o più lingue straniere.

Gli interessati alla selezione possono inviare entro il 22 maggio la richiesta tramite mail all'indirizzo hr@sis.city. Bisogna allegare il curriculum e la fotocopia del documento di identità e del codice fiscale. La procedura di selezione consisterà in una valutazione preliminare dei curriculum pervenuti e in una verifica della conformità del profilo del candidato a quello richiesto.

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