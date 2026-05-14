Novità per quanto riguarda il servizio di sosta sul litorale del Sinis. Da oggi la piattaforma Muvin dedicata alla sottoscrizione degli abbonamenti, è accessibile non solo da smartphone ma anche da pc. Per i nuovi abbonamenti saranno richiesti un documento di identità e la carta di circolazione, mentre per i rinnovi non sarà richiesta documentazione specifica.

Come fa sapere il Comune, è inoltre possibile procedere in presenza, anche con pagamento elettronico, presso l'Ufficio abbonamenti al Centro Polivalente di Cabras il lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e il mercoledì dalle 15 alle 19.

Per quanto riguarda i servizi igienici, sempre il Comune di Cabras fa sapere che le strutture sono aperte quotidianamente, a San Giovanni dalle 10 alle 18 e a Is Arutas e Mari Ermi dalle 11 alle 18, costantemente presidiate e sottoposte a regolare pulizia. L’utilizzo del servizio prevede il pagamento di un euro.



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