A Villa Sant’Antonio, per le elezioni del 7 e 8 giugno, l’unica lista in campo avrà un solo avversario: il quorum. La civica Uniti per il futuro, guidata dal candidato sindaco Antonio Quirino Cuccu, presenta un programma di mandato che si fonda su diversi assi strategici. Tra i più importanti la valorizzazione del territorio, interventi sulla manutenzione ordinaria e rete stradale e la tutela del patrimonio naturale. Particolare attenzione è rivolta all’archeologia, considerata un motore di sviluppo culturale ed economico con mappatura dei siti, percorsi integrati, collaborazione con università e soprintendenze, eventi e iniziative per un turismo sostenibile.

Un altro capitolo centrale è il settore agropastorale, con l’obiettivo di migliorare viabilità rurale e gestione delle risorse idriche. Sul fronte ambientale, la lista annuncia una posizione netta contro l’espansione incontrollata dell’eolico, proponendo strumenti urbanistici più rigidi, confronto con gli enti sovracomunali e un piano energetico comunale orientato alla sostenibilità. Ampio spazio è dedicato ai servizi ai cittadini con attenzione a sanità, prevenzione, sportelli di prossimità e strumenti digitali per ridurre tempi di attesa. Le politiche giovanili prevedono un osservatorio dedicato, progetti di aggregazione, sostegno alle giovani coppie e riqualificazione degli impianti sportivi. Il programma include anche la lotta alla dispersione scolastica, con doposcuola, centri ricreativi, borse di studio e percorsi di orientamento.

La lista punta inoltre a rafforzare le sinergie con i territori limitrofi, attraverso accordi di programma, progetti intercomunali e reti turistiche integrate. I candidati consiglieri: Sofia Caboni, Narciso Cuccu, Pier Paolo Cuccu, Luca Frongia, Aurora Marras, Antonio Ottavio Mura, Elvira Mura, Paolo Mura, Ignazia Sionis, Silvia Tatti.

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