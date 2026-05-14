Buone notizie per le famiglie in condizione economiche precarie. L'assessorato alle Politiche sociali del Comune di Cabras avvisa che è stata approvata la graduatoria provvisoria con l'esito dell'istruttoria delle istanze di ammissione al reddito di inclusione sociale, annualità 2026. Il Comune fa sapere inoltre che potrà essere presentata istanza di riesame avverso la graduatoria provvisoria entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa, poi sarà approvata e pubblicata la graduatoria definitiva.

I cittadini, le cui istanze hanno avuto come esito "Ammesso con riserva - in attesa di istanza Adi", dovranno consegnare all'Ufficio protocollo dell'Ente, mediante il modulo “Integrazione istanza Reis 2026”, la documentazione attestante l'avvenuta presentazione di domanda all'Assegno di entroinclusione il termine perentorio del 22 maggio 2026, pena l'esclusione dalla misura regionale del Reddito di Inclusione Sociale 2026. cittadini, le cui istanze hanno avuto come esito "Ammesso con riserva - in attesa di esito Asi", dovranno consegnare all'Ufficio protocollo dell'Ente, mediante il modulo “Integrazione istanza Reis 2026”, la documentazione attestante l'avvenuto accoglimento o respingimento all'Assegno di inclusione.

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