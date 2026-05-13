Auto va a fuoco mentre è in marcia. È successo questa sera lungo la provinciale 15 nel territorio di Nughedu Santa Vittoria intorno alle 19 e 30. A bordo c’era una coppia di giovani. Mentre procedevano verso Neoneli hanno iniziato sentire odore di fumo. Subito hanno deciso di fermarsi in una piazzola uscendo dall’auto che in seguito è stato avvolta dalle fiamme.

Poco dopo i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre di Abbasanta e Sorgono che hanno spento le fiamme.

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