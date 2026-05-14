Ritorna, venerdì 15 maggio a Villa Verde, l’appuntamento con “Passi Lenti – Musiche e Balli della Tradizione Sarda”.

Negli spazi del centro di produzione culturale “Move the Box”, con l’organizzazione dell’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno, in collaborazione con la Biblioteca Antoni Cuccu e il Comune di Villa Verde, si terrà un momento di incontro, condivisione e riscoperta delle tradizioni. Il pomeriggio inizierà alle 18, con l’ormai tradizionale laboratorio conviviale dedicato alle musiche e ai balli della tradizione popolare, aperto a tutti.

“Passi Lenti”, che vuole essere uno spazio informale di incontro, ascolto e pratica condivisa, fa parte del progetto “Sonus e ballus in Pratza”, promosso dall’Associazione Palazzo d’Inverno. L’appuntamento ha cadenza mensile e intende creare un momento stabile di socialità attorno alla musica e al ballo tradizionale.

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