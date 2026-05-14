Sarà solo uno il candidato in corsa per la poltrona di sindaco di Baressa nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale, in programma il 7 e 8 giugno. Mauro Cau, primo cittadino uscente, alla guida della lista civica “Baressa Rinasce 2.0” dovrà vedersela contro l’ostacolo quorum. Per la conferma dovrà sfondare la barriera del 40% dei votanti. Nel piccolo paese di poco più di 500 abitanti, celebre per le mandorle, la lista guidata dall’attuale sindaco punta alla continuità.

“Negli ultimi cinque anni – esordisce Cau - amministrare Baressa ha significato condividere con la comunità non solo risultati, ma anche sacrifici, responsabilità e tanto lavoro silenzioso. È proprio da qui che nasce la mia decisione di ricandidarmi: dal desiderio di dare continuità a un percorso costruito insieme e vedere realizzati progetti che richiedono tempo, impegno e visione”. L’obiettivo è quello di proseguire il percorso. “In questi anni – prosegue Cau - siamo riusciti a ottenere circa 3 milioni di euro di finanziamenti destinati a opere pubbliche, turismo, attività e valorizzazione del territorio. Un risultato importante per una piccola comunità come la nostra, anche se non tutto ha ancora avuto il tempo materiale di essere completato. Interrompere oggi questo percorso significherebbe rallentare opportunità concrete per Baressa”. Cau guiderà una lista che rappresenta un mix tra continuità e volti nuovi. “La squadra che mi accompagnerà – conferma - unisce persone che hanno già creduto in questo progetto e nuovi volti di grande valore umano e professionale: insegnanti, professionisti, operatori del sociale, del mondo sanitario e cittadini profondamente legati al paese. Persone diverse, ma accomunate dalla volontà di lavorare con serietà e spirito di servizio”. Sempre sotto il segno della continuità anche gli obiettivi fissati. “I punti centrali del programma – commenta Cau - saranno il completamento delle opere avviate, il sostegno alle famiglie e ai giovani, la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale e il supporto al comparto agricolo e al lavoro”. La lista “Baressa Rinasce 2.0” si presenterà alle urne senza avversari. “Ho fiducia nel forte senso civico dei cittadini di Baressa – conclude Cau - dimostrato soprattutto nei momenti più difficili, come durante il periodo del Covid. Credo sia improbabile che la comunità scelga il commissariamento, che significherebbe immobilizzare l’attività amministrativa e fermare il lavoro avviato per il futuro del paese”.

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