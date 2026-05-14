Questa mattina all’ecocentro comunale di via Oslo campeggiava ancora il cartello “No tessile, no elettrico” e per i cittadini era impossibile conferire abiti usati e altri rifiuti tessili. Una sospensione che nelle ultime settimane ha creato disagi e interrogativi, dopo la rimozione improvvisa dei contenitori dalle strade cittadine.

Ora però il servizio si prepara a ripartire. Da martedì sarà nuovamente possibile conferire i rifiuti tessili all’ecocentro, negli ecocentri mobili presenti nei quartieri e nelle frazioni e anche attraverso il servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti, prenotabile tramite il numero verde 800632270.

Dall’assessorato all’Ambiente spiegano che, dopo l’interruzione improvvisa del servizio, “ci si è immediatamente attivati per individuare una nuova ditta incaricata della raccolta”. Alla base della sospensione c’è stata la rottura del rapporto tra Ecotessile Srl e Formula Ambiente, con la conseguente interruzione dei ritiri.

Da qui la decisione del Comune di far rimuovere rapidamente tutti i contenitori degli abiti usati presenti in città, per evitare che diventassero punti di accumulo incontrollato di sacchi e rifiuti. Per diversi giorni i cittadini non hanno avuto alcuna possibilità di conferire il materiale tessile. Ora la riattivazione del servizio punta a riportare il servizio alla normalità.

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