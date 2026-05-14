Due open day dedicati alla prevenzione urologica. L’appuntamento è per sabato 23 e sabato 30 maggio, dalle 10 alle 17, in piazza Matteotti a Olbia dove gli specialisti urologi del Mater Olbia Hospital effettueranno visite urologiche gratuite a bordo dell’autoemoteca di Avis Olbia, appositamente attrezzata per garantire privacy, comfort e sicurezza ai partecipanti.

L’iniziativa, realizzata da Mater Olbia Hospital in collaborazione con AVIS Olbia e con il patrocinio della Società Italiana di Urologia e del Comune di Olbia, nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e sensibilizzare la popolazione maschile sull’importanza della diagnosi precoce delle principali patologie urologiche, a partire dal tumore della prostata, oggi tra le neoplasie più diffuse nella popolazione maschile.

«Molti uomini tendono ancora a rimandare i controlli urologici sottovalutando quanto la prevenzione possa essere determinante», spiega Riccardo Bientinesi, Direttore dell’Unità Operativa di Urologia del Mater Olbia Hospital e referente regionale SIU Sardegna. «La prevenzione urologica – prosegue – è fondamentale perché consente di individuare precocemente eventuali patologie e intervenire tempestivamente con trattamenti meno invasivi e maggiori possibilità di guarigione. Portare queste visite in piazza significa avvicinare la sanità alle persone offrendo un’opportunità semplice e accessibile per effettuare una valutazione specialistica».

Durante le giornate degli open day, i medici dell’équipe di Urologia effettueranno valutazioni cliniche mirate. Su indicazione degli specialisti e per i pazienti che rientrano nelle fasce previste dai protocolli di screening sarà inoltre possibile accedere gratuitamente al dosaggio del PSA, tramite successivo prelievo nei laboratori del Mater Olbia Hospital.

L’accesso alle visite è gratuito con prenotazione obbligatoria attraverso la compilazione di un form disponibile online.

(Unioneonline)

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