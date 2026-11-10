Dopo dieci mesi senza edicola, i cittadini di Simaxis potranno nuovamente acquistare i giornali in paese. È stato Roberto Manca, titolare del bar Bar-rosu, a decidere di offrire questo nuovo servizio: il suo locale, in via San Simmaco 171, da pochi giorni è diventato il punto di riferimento per chi vuole leggere i quotidiani. Come tiene a specificare il titolare, i clienti possono entrare nella sua attività anche solo per acquistare il giornale, senza necessariamente consumare qualcosa. Manca ha informato i cittadini della novità tramite il canale Telegram del Comune, ma ha anche avvisato i titolari delle altre attività commerciali del paese. Il nuovo servizio è stato accolto con grande soddisfazione dai residenti.

Nei mesi scorsi la mancanza dell’edicola era stata segnalata soprattutto dagli anziani che da sempre non rinunciano alla lettura del quotidiano la mattina presto. Dopo cinquanta anni di attività, a gennaio scorso aveva chiuso i battenti l’edicola storica che per mezzo secolo era stata gestita da Maria Vincenza Carta. Poi era stata affidata alla nipote che però aveva deciso di chiudere definitivamente. Adesso il servizio riparte con nuovo slancio per andare incontro alle esigenze dei residenti a Simaxis e nelle frazioni ma anche nei piccoli paesi vicini.

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