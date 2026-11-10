Sono 424 le domande presentate a Oristano per ottenere il contributo destinato a sostenere il pagamento degli affitti. Di queste, 384 sono state ammesse alla graduatoria provvisoria, mentre 40 sono state escluse. Il fabbisogno complessivo per il 2026 supera il milione di euro: 1.138.206,64 euro. Numeri che restituiscono la dimensione di un problema, quello dell’accesso alla casa, sempre più sentito anche in città, dove il costo degli affitti e le difficoltà economiche mettono a dura prova numerosi bilanci familiari.

Il Comune ha approvato la graduatoria provvisoria dei beneficiari dei contributi, ma per vedere arrivare i soldi bisognerà attendere ancora. Le risorse, infatti, dovranno essere trasferite dalla Regione, alla quale sarà comunicato il fabbisogno economico necessario per soddisfare le richieste.

«Il contributo per il pagamento dell’affitto rappresenta uno strumento importante di sostegno per le famiglie che si trovano ad affrontare difficoltà economiche. La casa è un bene essenziale e il nostro impegno è quello di garantire attenzione alle persone e ai nuclei familiari che hanno maggiormente bisogno di supporto», sottolinea l’assessora ai Servizi sociali Giulia Murgia.

La graduatoria è ancora provvisoria: gli interessati potranno presentare osservazioni o ricorsi entro il 19 novembre alle 12.30. In assenza di contestazioni, diventerà definitiva. Solo dopo il trasferimento dei fondi regionali si potrà procedere con l’erogazione dei contributi.

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