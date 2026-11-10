Prenderanno il via mercoledì 11 novembre, ad Albagiara, i laboratori a tema natalizio. L’iniziativa è stata ideata dai ragazzi del Servizio Civile del paese, in collaborazione con il Comune, e punta a coinvolgere tutta la popolazione, senza distinzione di età.

I laboratori si svolgeranno nei locali del Centro Sociale, ogni mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 12.30 e il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. Nel corso degli appuntamenti verranno realizzate delle creazioni in vista del Natale che avranno la funzione di arricchire e abbellire Albagiara. La partecipazione è aperta a tutti.

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