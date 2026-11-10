Ritorna, a Gonnosnò, la rassegna “Chistionis 2026”. L’appuntamento è per venerdì 13 novembre, alle 18, nella ex sala consiliare del Vecchio Municipio in via Matteotti. Ospite sarà Giulia Manzi, figlia del maestro Alberto Manzi, che presenterà il libro “Non è mai troppo tardi – Alberto Manzi, una vita tante vite”.

Testo che prende proprio il nome della famosa trasmissione che negli anni ’60 permise l’alfabetizzazione di tantissimi italiani. A condurre era proprio il maestro Manzi, l’uomo che ha insegnato a leggere a milioni di italiani, il maestro che, grazie alla sua trasmissione sulla RAI ha segnato un’epoca ed è diventato una delle icone della televisione italiana. Oggi la sua storia sorprendente rivive nel racconto della figlia. Nel corso del pomeriggio, a dialogare con l’autrice ci sarà Roberto Scema. L’ingresso è libero.

© Riproduzione riservata