Il futuro dell’aeroporto di Fenosu torna a far discutere. Tra gestione, progetti di rilancio e nuove scelte della Regione per il servizio aereo della Protezione civile, lo scalo oristanese è ancora alla ricerca di una prospettiva concreta.

A riaccendere il confronto è Alessandro Solinas, consigliere regionale e coordinatore del Movimento 5 Stelle Sardegna, che contesta la gestione privata. «Da anni Fenosu è ostaggio di una gestione privata che non riesce a garantire il funzionamento di un aeroporto costato 22 milioni di euro. Una situazione che non può continuare», afferma. Solinas chiede all’Enac controlli sul rispetto degli obblighi previsti dalla concessione e degli impegni della società. In caso di inadempienze, solleciterà la valutazione della revoca dell’affidamento. Una questione già portata in commissione nel settembre 2025, ma ancora senza risultati, secondo il consigliere.

Sul rilancio interviene Progetto Sardegna Oristano, che propone di trasformare Fenosu in un hub strategico per il centro Sardegna. Il progetto punta su cinque ambiti: antincendio e Protezione civile, trasporto merci, formazione aeronautica e droni, rimessaggio e attività sportive, paracadutismo ed eliturismo. Il gruppo contesta inoltre la scelta di Elmas per il nuovo servizio annuale senza una valutazione pubblica delle potenzialità dello scalo. «Non vogliamo altri annunci. Vogliamo documenti e impegni trasparenti».

Sulla scelta di Elmas fa chiarezza la Protezione civile regionale, precisando che Fenosu non perderà la propria funzione antincendio. Durante le campagne antincendio continuerà a ospitare un elicottero leggero e un SuperPuma. Il nuovo servizio annuale, finanziato con quattro milioni di euro nel triennio 2026-2028, sarà aggiuntivo e avrà base a Elmas per la vicinanza all’hub logistico regionale. La continuità delle attività antincendio è dunque garantita, mentre resta aperta la partita sul rilancio dello scalo.

© Riproduzione riservata