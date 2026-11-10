Nuovi possibili disagi in vista per gli automobilisti che percorrono la ss 131. Con una ordinanza dell' Anas, sono state introdotte infatti nuove limitazioni temporanee allo svincolo di Santa Cristina. Questo per consentire la posa degli elementi prefabbricati del muro di sostegno nell'ambito delle opere di adeguamento e messa in sicurezza dello svincolo. Per permettere l'esecuzione dei lavori verrà chiusa al traffico la rampa di uscita dalla 131, carreggiata in direzione Sassari, verso Santa Cristina e la rampa di immissione sulla statale sempre in direzione Sassari.

Le limitazioni saranno in vigore sino al 27 novembre, esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 18. Sull'asse principale della 131 rimane inoltre chiusa la corsia di marcia in direzione Sassari, dal km 114+200 al km 115+000, con traffico canalizzato sulla sola corsia di sorpasso, limite di velocità di 40 km e divieto di sorpasso. Anas evidenzia come si tratti di un cantiere strategico per rendere più sicuro e funzionale uno degli svincoli più trafficati della zona ed invita gli automobilisti alla massima prudenza e a pianificare gli spostamenti, valutando percorsi alternativi nelle fasce orarie interessate dai lavori per ossibili rallentamenti nelle ore di punta.

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