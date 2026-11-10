Laconi, applausi per i cavallini del Sarcidano all'edizione numero 128 della Fieracavalli di VeronaArgiolas: «C'è stato apprezzamento e interesse, anche alla luce del fatto che si tratta di una razza che si addestra senza problemi, nonostante il suo istinto selvaggio»
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Hanno conquistato ancora una volta sia gli esperti che il pubblico, che non ha risparmiato applausi. Successo per i cavalli del Sarcidano che, nei giorni scorsi, hanno preso parte all'edizione numero 128 della Fieracavalli di Verona. Hanno sfilato cinque esemplari: uno di proprietà del Comune di Laconi, Enea, e gli altri quattro di allevatori sardi. Per l'occasione erano presenti il sindaco di Laconi Salvatore Argiolas, la consigliera comunale Eleonora Fulghesu, delegata per il cavallo del Sarcidano, e alcuni componenti dell'associazione Ippica Laconese.
«I nostri cavalli hanno riscosso come sempre un grande successo - ha commentato il primo cittadino - sono state ricordate la storia e le caratteristiche di questa razza sarda. C'è stato apprezzamento e interesse, anche alla luce del fatto che si tratta di una razza che si addestra senza problemi, nonostante il suo istinto selvaggio».
L’appuntamento è per il prossimo anno, sempre nell’ottica della promozione della razza. Il Comune di Laconi è da tempo impegnato nella tutela dei cavalli, una specie autoctona che vive nella foresta demaniale di Funtanamela, ma senza risorse non è semplice. Nel 2023 la Regione aveva stanziato 120.000 euro per interventi strutturali finalizzati alla salvaguardia della razza. La richiesta era stata avanzata dal Comune con l’obiettivo di avviare attività di conservazione e promozione della specie. Il Comune è in attesa di ricevere i fondi.