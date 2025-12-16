Security portuale e sicurezza antincendio: sono questi i due punti cardine della complessa esercitazione congiunta che si è svolta stamattina nel porto industriale di Oristano, nell’ambito delle attività periodiche di verifica e addestramento coordinate dalla Capitaneria di porto. Lo scenario ha preso avvio con la simulazione di un accesso non autorizzato all’area portuale da parte di due persone, intenzionate a collocare dei pacchi bomba fittizi. L’azione è stata rapidamente individuata e neutralizzata dal servizio di vigilanza, che ha fermato i soggetti e messo in sicurezza l’area applicando le procedure previste dai piani di security.

Successivamente l’esercitazione è proseguita con il (simulato) scoppio di un incendio sulla banchina “Ivi Petrolifera”, durante operazioni di discarica di prodotti oleosi da una nave ormeggiata. Le fiamme sono state inizialmente affrontate con i sistemi antincendio fissi della banchina ma poi, vista la complessità dello scenario e il rischio di propagazione, sono stati allertati i servizi tecnico-nautici del porto. Sul posto è intervenuto il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano, allertato dalla sala operativa della Capitaneria, che ha provveduto alla completa estinzione delle fiamme in coordinamento con il personale della società concessionaria.

Nel corso delle operazioni è emersa la natura dolosa (sempre simulata) dell’incendio, causata da un’intrusione non autorizzata tramite la manomissione di un accesso di sicurezza. Questo ha portato, d’intesa con la Prefettura di Oristano, all’innalzamento temporaneo del livello di security della port facility dal livello 1 al livello 2, con conseguente rafforzamento dei controlli agli accessi, delle ronde e il potenziamento delle attività di videosorveglianza e monitoraggio delle aree sensibili. L’esercitazione si è conclusa con il pieno ripristino delle normali attività portuali.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata