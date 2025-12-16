Non solo mare cristallino e tintarella. Nella borgata marina di Sa Rocca tenda arriva l'illuminazione pubblica. Ad annunciarlo è il sindaco di San Vero Milis Luigi Tedeschi. I lavori sono già partiti. “Questo intervento, atteso e fondamentale per il decoro, la sicurezza e la vivibilità dell'area, rappresenta un passo significativo nell'impegno di questa amministrazione verso la valorizzazione di tutte le frazioni del nostro territorio - spiega il primo cittadino - La durata dell'intervento sarà di circa due settimane e vedrà interessato, come primo stralcio, circa l'80% delle vie della borgata”. L'obiettivo dell'intervento è garantire l'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici con corpi illuminanti a Led, con un significativo risparmio energetico e una drastica riduzione dell'inquinamento luminoso. “Al fine di garantire la sicurezza degli operai e il corretto svolgimento delle operazioni, si potrebbero verificare temporanei disagi alla circolazione e alla sosta in alcune vie, si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione ai cartelli di segnalazione temporanea e a rispettare scrupolosamente le indicazioni del personale addetto ai lavori - spiega ancora il sindaco di San Vero Milis Luigi Tedeschi - Invitiamo i residenti a collaborare e a voler scusare gli inevitabili disagi che si creeranno. Questo progetto è un investimento per il futuro di Sa Rocca Tunda, che mira a renderla ancora più accogliente e sicura, sia per chi vi risiede tutto l'anno, sia per i nostri ospiti estivi. Confido nella collaborazione e comprensione. Per qualsiasi chiarimento o necessità, i nostri Uffici Comunali, che ringraziamo per l'impegno profuso, sono a completa disposizione”.

© Riproduzione riservata