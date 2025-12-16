San Vero Milis, nella marina di Sa Rocca Tunda arriva la luceLa durata dell'intervento sarà di circa due settimane
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Non solo mare cristallino e tintarella. Nella borgata marina di Sa Rocca tenda arriva l'illuminazione pubblica. Ad annunciarlo è il sindaco di San Vero Milis Luigi Tedeschi. I lavori sono già partiti. “Questo intervento, atteso e fondamentale per il decoro, la sicurezza e la vivibilità dell'area, rappresenta un passo significativo nell'impegno di questa amministrazione verso la valorizzazione di tutte le frazioni del nostro territorio - spiega il primo cittadino - La durata dell'intervento sarà di circa due settimane e vedrà interessato, come primo stralcio, circa l'80% delle vie della borgata”. L'obiettivo dell'intervento è garantire l'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici con corpi illuminanti a Led, con un significativo risparmio energetico e una drastica riduzione dell'inquinamento luminoso. “Al fine di garantire la sicurezza degli operai e il corretto svolgimento delle operazioni, si potrebbero verificare temporanei disagi alla circolazione e alla sosta in alcune vie, si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione ai cartelli di segnalazione temporanea e a rispettare scrupolosamente le indicazioni del personale addetto ai lavori - spiega ancora il sindaco di San Vero Milis Luigi Tedeschi - Invitiamo i residenti a collaborare e a voler scusare gli inevitabili disagi che si creeranno. Questo progetto è un investimento per il futuro di Sa Rocca Tunda, che mira a renderla ancora più accogliente e sicura, sia per chi vi risiede tutto l'anno, sia per i nostri ospiti estivi. Confido nella collaborazione e comprensione. Per qualsiasi chiarimento o necessità, i nostri Uffici Comunali, che ringraziamo per l'impegno profuso, sono a completa disposizione”.