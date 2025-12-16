Un appuntamento che vuole mettere in luce e celebrare il percorso formativo dei giovani di Masullas, ribadendo l’importanza della conoscenza come motore di crescita individuale e collettiva. Con questi presupposti, il Comune di Masullas, in collaborazione con la Fondazione Parte Montis, ha organizzato per lunedì 22 dicembre, alle 17, negli spazi dell’aula consiliare, la cerimonia di premiazione delle tesi di laurea “Predi Antiogu”, per l’anno 2024. Un momento dedicato alla valorizzazione dello studio, dell’impegno e del merito dei giovani laureati. Nel corso del pomeriggio saranno premiati 9 ragazzi, tra titoli di Laurea Triennale, Specialistica, Magistrale e a ciclo unico. Tra loro anche una tesi dedicata a Masullas.

«Anche quest’anno – commenta Ennio Vacca, sindaco – andiamo a premiare i giovani della nostra comunità che si sono distinti negli studi universitari. Un premio che vuole essere anzitutto un riconoscimento per il traguardo raggiunto e in secondo luogo uno stimolo a proseguire nella conoscenza, con l’augurio che questi ragazzi possano essere da esempio ai giovani che intendono intraprendere la carriera universitaria».

