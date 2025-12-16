Minacciata dal compagno, è scappata in strada e ha chiesto l’intervento delle Volanti della Questura, temendo che lui la seguisse. Ma poi ha deciso di non denunciarlo.

Succede a Oristano, dove un uomo è stato comunque arrestato dalla Polizia, in virtù dei numerosi precedenti.

Pluripregiudicato, era già destinatario di una misura cautelare ancora in atto per maltrattamenti ai danni dei genitori. E nel 2023 era stato ammonito dal Questore per atti persecutori nei confronti della ex fidanzata.

Anche con la nuova compagna, con cui non conviveva, ha adottato comportamenti vessatori e violenti. Tanto che la vittima è scappata chiedendo l’intervento delle Volanti: giunti sul posto, gli agenti hanno trovato solo lei, ancora molto scossa per l’accaduto. La donna ha tuttavia deciso di non formalizzare denuncia e ha ribadito la sua intenzione anche quando è stata sentita in Questura dal personale della Squadra Mobile.

Ma i poliziotti, sentita la vittima e letti i messaggi minatori che lui le aveva inviato nelle 48 ore precedenti, hanno deciso comunque di procedere all’arresto in flagranza differita, anche in virtù dei precedenti dell’uomo e della misura di prevenzione già in vigore a suo carico.

L’uomo è stato cercato tutta la notte e rintracciato all’interno di una struttura ricettiva della città, una volta arrestato è stato condotto nel carcere di Massama.

