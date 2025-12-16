Nell’area artigianale di Nurachi verrà realizzata una struttura polifunzionale. Con una recente determinazione, la Regione ha finanziato la proposta presentata dall’amministrazione per la realizzazione di un nuovo edificio all’interno del Piano per gli Insediamenti Produttivi, destinato a servire l’intera area. Il progetto prevede un investimento complessivo di 711 mila euro, cofinanziato in parte dal Comune.

Questo finanziamento consentirà la costruzione di un grande capannone, strategicamente progettato per includere aree dedicate allo stoccaggio e magazzino e una zona dedicata a uffici e servizi.

«Questa infrastruttura è destinata a potenziare significativamente l'intera area artigianale di Nurachi - fanno sapere dal Comune - incrementandone la competitività e fornendo un supporto cruciale al tessuto economico locale. Il progetto rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle infrastrutture e il sostegno alle attività produttive e sociali locali, con benefici a lungo termine per l'intera comunità di Nurachi».

