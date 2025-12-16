Vetrina d’eccellenza domenica 21 dicembre a Ghilarza per le produzioni dell’agro-alimentare e dell’artigianato. Oltre un chilometro di gusto, da piazza di chiesa sino all’incrocio dell’ospedale per l’edizione targata 2025 di “Arte e sapori”, la kermesse proposta come ogni anno a ridosso delle festività natalizie da Pro loco e Comune con il contributo dell’Unione dei Comuni del Guilcier. Una formula ormai vincente che ogni anno porta nella cittadina del Guilcier tanti visitatori.

«La manifestazione punta sempre sulle produzioni locali, alla valorizzazione del territorio, a creare un movimento turistico. Vogliamo che soprattutto in questo periodo ci sia un po’ di vitalità nel paese. È una manifestazione che può creare anche una boccata d’ossigeno sul fronte economico dal momento che le persone sono invogliate a fare qualche acquisto in più, a prendere qualche dono. E questo inoltre è il periodo più adotto sul fronte delle produzioni agro-alimentari», spiegano dal direttivo della Pro loco, presieduto da Simone Manca. E aggiungono: «Al momento abbiamo un’ottantina di adesioni da parte degli espositori, arrivano da tutta l’Isola. Ma stiamo ancora ricevendo adesioni e pensiamo di raggiungere anche quest’anno un centinato di espositori tra produzioni dell’agro-alimentare, artigiani e hobbisti. Noi inoltre stiamo preparando per la vendita sos culurzones freschi».

Alle 10 domenica apriranno gli stand espositivi. Dalle 11 alle 13,30, in piazza Generale Sanna, animazione con Babbo Natale che porterà dei piccoli dono per i più piccoli e con lui Elfi, mascotte, palloncini. Dalle 15 balli in piazza con i Dilliriana e poi con i Fantasias de ballos. Allo spazio agorà sarà possibile visitare la mostra personale d’arte contemporanea di Stefano Manca. A cura di Marco Corrias un’esposizione etnografica con utensili realizzati in scala. Viaggio nel tempo anche nel mondo della radio con la mostra di radio d’epoca e uno spazio dedicato alla storia delle radio libere locali come la storica Radio Club Ghilarza allestiti in via Regina Margherita. Ospite di Arte e sapori, dalle 11, il gruppo “Abacada” che proporrà musica folk itinerante. Lungo tutto il percorso anche una dozzina di punti ristoro con proposte varie.

