Da ex macello a struttura sanitaria per la cura e l’assistenza degli animali. L’ex mattatoio, dopo diversi tentativi, verrà recuperato, riqualificato e diventerà un Canile Sanitario con tanto di ambulatorio, sala operatoria e uffici. Con 500mila euro dalla Regione, il Comune realizzerà il nuovo presidio veterinario, che occorrerà per la tutela del benessere animale e della salute pubblica, dove saranno accolti e curati anche i cani randagi o vaganti recuperati sul territorio.

Il Canile rappresenta un presidio di civiltà, protezione e prevenzione a beneficio degli animali, dei cittadini e dell’intera comunità. Questo permette di prevenire la diffusione di malattie infettive e di contrastare in modo concreto il fenomeno del randagismo, riducendo le nascite incontrollate.

«Ci siamo riusciti finalmente, la Regione ci ha finanziato un canile sanitario, dotato di ambulatorio, sala operatoria e uffici. Un’opera fondamentale per garantire un servizio veterinario e chirurgico di cui il Montiferru e la Planargia hanno bisogno. Porterà occupazione rafforzando la rete dei servizi della nostra comunità. Un intervento utile per riconvertire l’edificio e la sua funzionalità», precisa il sindaco Antonio Flore Motzo.

Un’opera di somma importanza che contribuirà a rigenerare tutta l’area dell’ex mattatoio, e a svilupparla verso l’indirizzo sanitario utile per tutto il territorio, che necessita di una struttura del genere.

© Riproduzione riservata