Gonnoscodina, arriva il concorso natalizioAdesioni entro il 20 dicembre
A Gonnoscodina, all’interno del programma delle “Attività di Natale”, è stato indetto il concorso a tema natalizio "Decoriamo Gonnoscodina”. All’iniziativa, giunta alla seconda edizione, dedicata al periodo natalizio e organizzata dalla Pro loco con la collaborazione dell’amministrazione comunale, possono partecipare tutti i cittadini.
Entro il 20 dicembre gli interessati dovranno compilare il modulo di partecipazione, consegnarlo agli organizzatori e decorare la propria casa che dovrà essere visibile dalla strada. La decorazione potrà essere di qualsiasi tipo: presepe, albero, luminarie o decorazioni fai da te, e dovrà essere pronta per il 22 dicembre. La giuria poi valuterà, in base all’originalità, alla cura dei dettagli e all’estetica, la decorazione. La premiazione avverrà il 3 gennaio.
A tutti i partecipanti, a fine concorso, verranno consegnati dei gadget ricordo, mentre per il vincitore il premio sarà un cesto natalizio.