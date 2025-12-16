Sarà un periodo natalizio all’insegna della condivisione, dello svago e dell’intrattenimento quello in programma a Mogorella. Organizzato da Pro loco e Comune una serie di appuntamenti per la comunità dal 20 dicembre fino al 5 gennaio. Sabato 20 è fissata la “Festa dell’Anziano”. La giornata inizierà alle 10.30, con la Santa Messa, e proseguirà alle 12.30, con il pranzo conviviale negli spazi del Salone Parrocchiale. Nel primo pomeriggio, alle 15, intrattenimento musicale con i canti natalizi, mentre alle 16, per i bambini fino a 11 anni, l’arrivo di Babbo Natale. Il giorno di Natale, il 25 dicembre, aperitivo dopo la Santa Messa, nei locali del Salone Parrocchiale. Il 26, invece, alle 18, la castagnata per tutti; alle 19 il concerto di Natale presso la Chiesa di San Lorenzo Martire, con Federica Olla e Ignazio Cadeddu, e chiusura alle 21.30 con la Tombolata. Lunedì 29 dicembre, alle 18, è in programma la benedizione dei “Presepi de Bixiau”, con Don Nicola, partendo dal piazzale della Chiesa. Il 5 gennaio, chiusura con “Passa la Befana”, dedicato ai bambini fino agli 11 anni.

