Più tempo per iscriversi al servizio di trasporto scolastico. Il Comune di Oristano ha riaperto i termini per presentare le domande relative all’anno scolastico 2026/2027, offrendo un’ulteriore possibilità alle famiglie che non hanno ancora completato la procedura.

Le richieste potranno essere inviate fino al 25 agosto, esclusivamente attraverso il portale telematico dei servizi scolastici del Comune.

Le domande saranno accolte in base alla disponibilità dei posti sulle singole linee, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale e dall’avviso pubblico.

Per chi avesse bisogno di assistenza nella compilazione della richiesta è possibile rivolgersi, previo appuntamento, all’Ufficio Informacittà, contattando i numeri 0783791628 e 0783791629 oppure scrivendo all’indirizzo email dedicato.

La proroga consentirà quindi alle famiglie che avevano perso la prima scadenza di richiedere il servizio in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

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