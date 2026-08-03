Primo faccia a faccia tra il sindaco Massimiliano Sanna e il nuovo prefetto di Oristano, Paolo Corritore. Questa mattina, a Palazzo Campus Colonna, il rappresentante del Governo è stato ricevuto dal primo cittadino per una visita di saluto che ha segnato l’avvio dei rapporti istituzionali con l’amministrazione comunale.

Al centro del colloquio le principali questioni che riguardano il territorio, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, della coesione sociale e della tutela della comunità. Un confronto che ha permesso di fare il punto sulle priorità della città e della provincia.

Sanna ha rivolto a Corritore gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico. Il prefetto, dirigente del Ministero dell’Interno con oltre 35 anni di esperienza, è arrivato a Oristano dopo la nomina del Consiglio dei ministri e raccoglie il testimone di Salvatore Angieri.

Al termine dell’incontro è emersa la volontà di lavorare in stretta collaborazione tra Comune, Prefettura e forze dell’ordine, con l’obiettivo di «mantenere alti gli standard di sicurezza, vivibilità e sviluppo che caratterizzano la città di Oristano e la sua provincia».

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