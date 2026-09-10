Sedici anni di silenzio, poi il suono dei tamburi e il rumore degli zoccoli. Sardegna Cavalli è tornata oggi a Oristano, riaprendo a Sa Rodia una storia che sembrava ormai archiviata. Le prime gare di salto ostacoli hanno dato il via alla manifestazione, poi in serata l’inaugurazione con i tamburini e trombettieri “Città di Oristano”, il gruppo folk e la musica di Armonia Sarda.

A riportare in vita la rassegna è la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, insieme a Comune e Provincia di Oristano e con il contributo della Regione Sardegna. «Vogliamo che questa sia una ripartenza, dopo un vuoto di 16 anni. Sardegna Cavalli è un marchio storico importantissimo», ha detto il vicepresidente della Camera Nando Faedda, ricordando il peso del comparto equestre per l’economia dell’Oristanese.

Il ritorno continuerà da domani a domenica con il salto ostacoli, il volteggio e il dressage, oltre alle esibizioni e ai due seminari dedicati al ruolo del cavallo nelle manifestazioni, al benessere animale, all’allevamento e allo sviluppo della filiera.

Sarà anche una festa per il pubblico, con spettacoli, musica e gruppi folk. Domenica, per la chiusura, spazio ai tamburini e trombettieri “Sa Sartiglia” e allo spettacolo equestre. A Sa Rodia anche la mostra mercato, il Food & Beverage e il “Villaggio dei Piccoli Cavalieri”.

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