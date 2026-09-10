Quindici giorni di tempo per mettere in sicurezza l’edificio, rimuovere le parti pericolanti e ripulire l’area. In via Masones, da tempo, i residenti segnalano le condizioni di degrado dell’immobile al civico 25: distacchi di intonaci e porzioni di cornicione, lesioni e fessurazioni sui muri perimetrali e una diffusa instabilità degli elementi strutturali. Ora arriva un’ordinanza urgente firmata dal sindaco Massimiliano Sanna che impone ai proprietari di intervenire a proprie spese, sotto la direzione di un tecnico qualificato, anche attraverso una demolizione controllata delle parti che dovessero risultare pericolanti.

La struttura è disabitata e completamente abbandonata, la vegetazione è cresciuta senza controllo e sono presenti rifiuti di vario tipo, con criticità anche sotto il profilo igienico-sanitario. Un sopralluogo die Vigili del Fuoco ha evidenziato il collasso della copertura e di ampie porzioni delle pareti. La struttura, realizzata in mattoni di terra cruda, potrebbe subire ulteriori fenomeni di degrado.

I proprietari dovranno comunicare l’avvio delle opere entro 24 ore e provvedere agli interventi entro i 15 giorni stabiliti dall’ordinanza. In caso di mancato adempimento, il Comune potrà intervenire direttamente, con rivalsa delle spese, e trasmettere un rapporto all’autorità giudiziaria.

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