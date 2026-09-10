Villaurbana, attivi il nuovo Postamat e le nuove colonnine per la mobilità elettricaI ringraziamenti del sindaco a Poste: «Servizio importante e atteso e ulteriore passo in avanti per la nostra comunità»
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Un nuovo importante servizio è a disposizione della comunità di Villaurbana. Negli ultimi giorni, infatti, nell’Ufficio Postale del paese, in via Zucca, è stato installato il Postamat. Un nuovo strumento che permetterà ai cittadini di effettuare prelievi, versamenti e altre operazioni attraverso lo sportello automatico.
Sempre nell’area dell’Ufficio Postale un’altra novità importante riguarda la mobilità elettrica: sono state installate, infatti, nuove colonnine di ricarica, a disposizione dei residenti e di tutte le persone di passaggio.
«Ringraziamo Poste Italiane per aver mantenuto l'impegno assunto e aver risposto positivamente alle richieste della comunità villaurbanese – commenta il sindaco Paolo Pireddu - Un servizio importante e atteso, che rappresenta un ulteriore passo avanti per la nostra comunità. La loro posizione, nel centro abitato e a pochi passi dai principali servizi, bar e negozi, rappresenta inoltre una piccola opportunità per favorire la sosta e la frequentazione delle attività del paese».