Un nuovo importante servizio è a disposizione della comunità di Villaurbana. Negli ultimi giorni, infatti, nell’Ufficio Postale del paese, in via Zucca, è stato installato il Postamat. Un nuovo strumento che permetterà ai cittadini di effettuare prelievi, versamenti e altre operazioni attraverso lo sportello automatico.

Sempre nell’area dell’Ufficio Postale un’altra novità importante riguarda la mobilità elettrica: sono state installate, infatti, nuove colonnine di ricarica, a disposizione dei residenti e di tutte le persone di passaggio.

«Ringraziamo Poste Italiane per aver mantenuto l'impegno assunto e aver risposto positivamente alle richieste della comunità villaurbanese – commenta il sindaco Paolo Pireddu - Un servizio importante e atteso, che rappresenta un ulteriore passo avanti per la nostra comunità. La loro posizione, nel centro abitato e a pochi passi dai principali servizi, bar e negozi, rappresenta inoltre una piccola opportunità per favorire la sosta e la frequentazione delle attività del paese».

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