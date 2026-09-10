La strada comunale Curcuris-Figu sarà interessata da un intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del valore complessivo di 200 mila euro. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dopo l'assegnazione delle risorse necessarie. Il via libera è arrivato all'unanimità dall’esecutivo presieduto dal sindaco Raffaele Salvatore Pilloni (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

Il finanziamento sarà garantito per 160 mila euro dalla Regione, mentre altri 40 mila euro arriveranno dal bilancio comunale. Dei 200 mila euro complessivi, 150 mila saranno destinati ai lavori, mentre la restante parte coprirà Iva, spese tecniche, sicurezza, imprevisti e altri costi.

Il progetto è stato affidato all'ingegner Alessio Vacca e prevede una serie di interventi finalizzati alla manutenzione e alla sicurezza della strada. La documentazione tecnica è stata verificata e validata prima dell'approvazione. Il provvedimento è stato inoltre dichiarato immediatamente eseguibile, così da procedere con i successivi passaggi necessari alla realizzazione dell'intervento.

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