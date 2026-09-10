L'obiettivo è quello di rendere i Comuni più sicuri e sorvegliati. Il prefetto di Oristano Paolo Corritore ha presieduto stamattina in prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata al potenziamento degli impianti di videosorveglianza e alla sottoscrizione dei Patti per l’attuazione della sicurezza urbana tra la prefettura e i sindaci dei Comuni di Arborea, Mogoro, Ollastra, Palmas Arborea, Siamanna e Terralba.

I Comuni coinvolti si candidano ad accedere ai fondi annualmente messi a disposizione dal Ministero dell’interno per finanziare l’installazione di impianti di videosorveglianza, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza, prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa e di degrado urbano, nonché favorire lo scambio informativo tra le Forze di polizia e la Polizia locale.

«Nel corso della riunione - si legge in una nota - si è proceduto all’esame delle singole progettualità proposte, ritagliate sulle specificità territoriali, valutandone positivamente i contenuti, anche in vista dell’installazione di telecamere dotate delle più moderne tecnologie, da collocare lungo le principali vie di comunicazione e nei luoghi pubblici maggiormente esposti, individuati in stretta collaborazione con le forze dell’ordine».

Il Prefetto ha ringraziato i Sindaci per l’attenzione al tema della sicurezza urbana e per il loro attivo contributo, sottolineando l’importanza di dotare i territori comunali di apparati di videosorveglianza, strumenti imprescindibili per accrescere le condizioni di sicurezza e la vivibilità delle comunità locali.

Alla riunione, oltre ai Sindaci dei Comuni interessati, hanno partecipato il Vicario del Questore, i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Rappresentante della Zona Telecomunicazioni della Sardegna, collegato in videoconferenza.

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