Sarà uno spazio con aree verdi, arredi urbani e l'illuminazione. Cambierà volto uno degli ingressi più importanti di Oristano.

Con un finanziamento di 666mila euro del programma regionale “Le Porte della Sardegna”, il Comune di Oristano potrà riqualificare l’area compresa tra via del Porto, la Strada Provinciale 56 e via Messina, uno dei principali punti di accesso alla città per chi arriva da Santa Giusta e dalla zona portuale. Un progetto che non guarda soltanto all’aspetto estetico, ma anche alla qualità e alla percezione dell’ingresso urbano.

L’intervento rientra nel più ampio programma “Le Porte della Sardegna”, promosso dalla Regione con una dotazione complessiva di 12 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027. Il progetto coinvolge dieci Comuni sede dei principali aeroporti e porti dell’Isola e punta a migliorare la qualità degli spazi che accolgono i viaggiatori al loro arrivo e li accompagnano alla partenza.

Per Oristano la quota è pari a 666.666 euro, così come per Santa Giusta, in considerazione del comune riferimento portuale. Gli interventi saranno attuati attraverso specifiche convenzioni e dovranno essere completati entro il 2030.

«Il finanziamento dell’assessorato regionale al Turismo ci permette di intervenire su un punto particolarmente importante per Oristano, perché rappresenta uno dei primi biglietti da visita della città per chi arriva dal territorio e dalla zona portuale – sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna che a Cagliari ha firmato l’accordo di programma con l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu e i sindaci di tutti i comuni finanziati – L’obiettivo è rendere l’ingresso più bello, ordinato e accogliente, ma anche collegarlo agli interventi che l’amministrazione ha già programmato e a quelli previsti sulla viabilità. Vogliamo costruire progressivamente un sistema di accessi alla città capace di valorizzare il territorio e di trasmettere immediatamente a residenti e visitatori un’immagine positiva di Oristano».

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