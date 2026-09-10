Intervento di disinfestazione contro gli insetti alati nel centro abitato di Ales e nella frazione di Zeppara. Il Comune ha affidato il servizio alla ditta Nuova Prima srl di Marrubiu, per una spesa complessiva di 390,40 euro (documento pubblicato su amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

L'intervento, del valore di 320 euro più Iva, è stato eseguito regolarmente e il Comune ha quindi provveduto al pagamento della fattura. La decisione è stata formalizzata con una determinazione dell'area tecnico-manutentiva del 10 settembre. Si tratta di un intervento circoscritto alla disinfestazione dagli insetti alati, effettuato sia nel centro di Ales sia nella vicina frazione di Zeppara. Prima della liquidazione della somma, l'amministrazione ha verificato anche la regolarità contributiva della società incaricata.

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