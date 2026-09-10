Un grifone in difficoltà è stato salvato dal Corpo forestale a Bosa. L’animale, individuato tra le abitazioni, era fortemente debilitato e non era più in grado di riprendere autonomamente il volo.

Gli agenti l’hanno recuperato, pur non presentando ferite o lesioni evidenti l’esemplare appariva fortemente debilitato ed è stato immediatamente trasferito al Centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai, gestito dall'Agenzia Forestas. Sarà sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie per consentirgli l'auspicato ritorno in natura.

L'operazione costituisce il quinto recupero di un grifone effettuato nel territorio nel solo mese di settembre.

(Unioneonline/A.D.)

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