Grifone in difficoltà sui tetti a Bosa, salvato e ricoverato prima del ritorno in libertàL’animale non riusciva più a volare, si tratta del quinto intervento in un mese
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Un grifone in difficoltà è stato salvato dal Corpo forestale a Bosa. L’animale, individuato tra le abitazioni, era fortemente debilitato e non era più in grado di riprendere autonomamente il volo.
Gli agenti l’hanno recuperato, pur non presentando ferite o lesioni evidenti l’esemplare appariva fortemente debilitato ed è stato immediatamente trasferito al Centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai, gestito dall'Agenzia Forestas. Sarà sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie per consentirgli l'auspicato ritorno in natura.
L'operazione costituisce il quinto recupero di un grifone effettuato nel territorio nel solo mese di settembre.
(Unioneonline/A.D.)