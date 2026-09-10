Al via domani la vendita dei biglietti per il Sardegna Volleyball Challenge, il torneo internazionale che il 25 e 26 settembre riporterà a Oristano la grande pallavolo. Dalle 12 sarà possibile acquistare online i tagliandi per assistere alle quattro partite in programma al Palasport di Sa Rodia, pronto a ospitare alcune delle squadre più prestigiose del panorama europeo.

Il torneo si aprirà venerdì 25 settembre con le due semifinali. Alle 17 si sfideranno l’OK Tent Obrenovac, dalla Serbia, e il Korabelka San Pietroburgo, dalla Russia. Alle 20.30 sarà invece il turno del Panathinaikos Atene e del Cso Voluntari, rispettivamente dalla Grecia e dalla Romania. Sabato 26 settembre spazio alle finali: alle 17 quella per il terzo e quarto posto, mentre alle 20.30 è prevista la finale per il titolo.

Il biglietto per la giornata di venerdì costa 10 euro, quello per sabato 15 euro. Per chi vuole seguire l’intero torneo è disponibile un abbonamento alle quattro partite al costo di 20 euro. Sono previste anche tariffe promozionali per chi acquisterà i biglietti nella prima settimana: 8 euro per venerdì, 10 per sabato e 15 euro per l’abbonamento.

I biglietti saranno acquistabili sul sito www.sardegnavolley.it.

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