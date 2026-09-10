Narbolia, muore tra le onde a Is ArenasÈ successo nel pomeriggio. La vittima aveva 47 anni: inutili i soccorsi
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Nuova tragedia del mare a Is Arenas. Questo pomeriggio un turista straniero di 47 anni si è trovato in difficoltà fra le onde e le correnti sempre molto insidiose in quel tratto di costa. Nonostante i soccorsi, per l’uomo non c’è stato niente da fare.
Insieme a lui anche un amico che fortunatamente è riuscito a salvarsi. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i carabinieri e gli uomini della capitaneria di porto.
Si tratta della terza vittima del mare nell’Oristanese, ancora una volta nel tratto di costa di Is Arenas.