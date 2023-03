«Entro settembre nel centro storico oristanese sarà attiva la Ztl».

L’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu promette di rimettere ordine nel salotto buono della città.

«Oggi è una giungla - afferma - sabato scorso mentre passeggiavo ho contato almeno dieci auto senza pass e nessuna era stata sanzionata. Quello della carenza di Vigili è un altro problema da affrontare».

L’esponente dell’esecutivo spiega che, assieme al Comando di Polizia municipale, si sta valutando il numero e la posizione delle telecamere da posizionare in prossimità dei varchi. Il passo successivo sarà il confronto con residenti e commercianti.

«Il centro storico deve tornare ad essere attrattivo - conclude Cuccu - non è pensabile che chi vive in via Garibaldi, per fare un esempio, debba fare cento metri a piedi con le buste della spesa. Bisogna risolvere il problema dei parcheggi».

La rivoluzione scatterà a fine estate. Inizialmente ci sarà un po’ di tolleranza, poi partiranno le sanzioni.



© Riproduzione riservata