ll sogno sportivo della Ales calcistica è diventato realtà. Il vecchio campo in terra battuta, ormai polveroso e logoro, è stato sostituito da un moderno terreno in erba sintetica. L’amministrazione comunale ha infatti consegnato alla comunità la nuova struttura, frutto di un intervento da 850 mila euro finanziato dall’assessorato regionale alla Pubblica istruzione e Sport.

L’opera non riguarda solo il rettangolo di gioco: completamente riqualificata anche l’area circostante, con tribune sistemate e nuove torri faro per l’illuminazione, così da permettere allenamenti e gare anche in notturna. Il complesso potrà ospitare non solo il movimento calcistico alerese, ma anche tornei e manifestazioni interprovinciali, in particolare giovanili, capaci di richiamare squadre e pubblico da tutta l’Alta Marmilla.

Grande soddisfazione per l’Ac Ales, che disputa la Seconda categoria e ha già iniziato ad allenarsi sul nuovo campo in vista della stagione.

«Dopo un anno di sacrifici torniamo finalmente a casa, in un impianto che la nostra comunità attendeva da oltre vent’anni – affermano dalla società –. Speriamo diventi teatro di emozioni, divertimento e grandi prestazioni per i nostri colori e per tutti i tifosi».

