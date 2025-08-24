Incidente stradale questa notte sulla statale 292, all’altezza di S’Archittu, dove intorno alle 3:30 un’auto ha perso il controllo ribaltandosi in carreggiata.

La sala operativa dei Vigili del fuoco di Oristano ha inviato immediatamente la squadra del distaccamento di Cuglieri, che ha prestato i primi soccorsi agli occupanti e provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche le forze dell’ordine e un’ambulanza. I feriti sono stati trasportati a Cagliari, in ospedale.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata