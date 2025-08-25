Dal 29 agosto al 2 settembre le comunità di Narbolia e Milis accoglieranno l'arrivo della reliquia del cuore di Santa Rita.

Don Antonello Angioni lo definisce un evento "unico e prezioso, non capita spesso di accogliere nelle parrocchie una testimonianza così vicina alla vita e alla Santità di una donna che nella sua umiltà ha saputo essere luce per tanti".

La prima parte si svolgerà a Narbolia. Venerdì alle 19 l' arrivo della reliquia nella piazza della chiesa dove Monsignor Corrado Melis Vescovo di Ozieri celebrerà la messa, con tanto di benedizione e consegna rose per poi proseguire con una fiaccolata. Sabato dalle 9 del mattino le lodi. Alle 16 l'incontro con le associazioni seguito dalla messa alle 19.15. La serata si concluderà con la cena della carità che inizierà alle 20.30. Infine Domenica si terrà la messa e la reliquia farà visita ai malati.

Nella stessa giornata il trasferimento a Milis.

Alle 19.00 la reliquia verrà accolta nella piazza della Madonnina. Alle 19.30 sarà celebrata la Messa seguita da una fiaccolata.

Il primo settembre nella RSA ci sarà la messa alle 10 e alle 16.30 l'adorazione eucaristica. Alle 19 i vespri e alle 21 in piazza Vittoria il rosario. Il Giorno seguente dopo le lodi delle 9 .00 la visita ai malati. La Messa delle 19 concluderà il tutto.

